THY - Konya
0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Eylül 2018 Cumartesi 06:26
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)


Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayak(larınız) kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. (Ahirette de) sizin için büyük bir azap vardır.

(Nahl Suresi, ayet: 94)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Malı piyasaya süren kazanmış, pahalıya satmak için bekleten ise, Allâh’ın lânetine uğramıştır.

(Hadis-i Şerif-İbn Mace, Ticârât 6)

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 06:26
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Yemin
  3. Gazap
  4. stokçuluk
  5. karaborsacılık
  6. pahalı
  7. hile
  8. fesat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. 471 mülki idare amirinin görev yeri..
    3. ABD ile Kanada arasındaki görüşmeler..
    4. İşte Mısır'ın eski diktatörü Hüsnü..
    5. TEM'de zincirleme kaza! 5 araç..
    6. FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken..
    7. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet..
    8. Galatasaray’dan TFF 2.Lig ekibi..
    9. İşte Mevlüt Erdinç'in yeni takımı!
    10. Ve Yassine Benzia resmen Fenerbahçe'de!
    11. Balıkçılar av sezonu öncesi kurban..
    12. Irak'ta dış müdahaleler protesto edildi
    13. ABD'den skandal karar! Filistin'e..
    14. Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın..
    15. Güney Afrika'dan dikkat çeken imam..
    16. Ülkede şok! Saldırı sonrası uçuşlar..
    17. Erdoğan, balık av sezonu açılışında..
    18. Beşiktaş, genç oyuncuyu Bursaspor'a..
    19. Kız isteme kavgasında kan aktı!
    20. Seleznyov'dan çok konuşulacak..
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Trump, kendi kendine gelin güvey oldu: Erdoğan hayal kırıklığına uğrattı
    Trump, kendi kendine gelin güvey oldu: Erdoğan hayal kırıklığına uğrattı
    Berat Albayrak: Londra uyumazsa biz de uyumayız!
    Berat Albayrak: Londra uyumazsa biz de uyumayız!
    ABD'yi panikletmişti! Ve Türkiye düğmeye bastı
    ABD'yi panikletmişti! Ve Türkiye düğmeye bastı
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı
    Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı
    Terörden arındırıldı... Artık petrol aranıyor! '2 ay içinde bulacağız'
    Terörden arındırıldı... Artık petrol aranıyor! '2 ay içinde bulacağız'