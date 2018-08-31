Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...31 Ağustos 2018 Cuma 06:28
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا
Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.
(İnsan -Dehr- Suresi, ayet: 27) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridir.
(bk. Tirmizi, Zühd 57; Ahmed b. Hanbel, I/172, 174)
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