THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

31 Ağustos 2018 Cuma 06:28
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

 Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.

(İnsan -Dehr- Suresi, ayet: 27)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridir.

(bk. Tirmizi, Zühd 57; Ahmed b. Hanbel, I/172, 174)

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 06:28
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. İnanmayanlar
  3. dünya hayatı
  4. bela
  5. kamil insan
  6. musibetler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump’ı kızdıracak haber! ABD'li dev Türkiye'ye geliyor
    1. Trump’ı kızdıracak haber! ABD'li dev..
    2. Mevduat hesaplarına yeni düzenleme
    3. Saldırı hazırlığındaydılar! TSK..
    4. ÖSYM açıkladı! YKS yerleştirme..
    5. Trump'tan flaş açıklama: Pişman değilim!
    6. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    7. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    8. ÖSYM tercih sonuçları 2018
    9. Dünyaya çağrı yaptılar! Tek çözüm..
    10. İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler..
    11. CHP'deki kavganın perde arkası! İnce..
    12. Vadeli mevduata vergi düzenlemesi!
    13. Eren Erdem savcıya da itiraf etti
    14. ABD'yi panikletmişti! Ve Türkiye..
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına..
    17. Fransa medyası duyurdu! Beşiktaş Aymen..
    18. Schalke'den Galatasaray paylaşımı!..
    19. Fenerbahçe aradığı 10 numarayı..
    20. Şenol Güneş'ten çarpıcı forvet..
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi haberler geliyor!
    ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi haberler geliyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Macron'dan Türkiye itirafı: AB için bizim çıkarımıza
    Macron'dan Türkiye itirafı: AB için bizim çıkarımıza
    Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü
    Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü