Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:16
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
(Yasin Suresi, ayet:39) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir.
Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar.
Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin."
(Buhârî, “Küsûf”, 1, 15)
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