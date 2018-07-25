Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)



وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah, azabı çetin olandır.

(Enfal Suresi, ayet:25) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Müslüman müslümanın kardeşidir.

Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez.

Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.

Kim, müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır.

Kim, bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter. (Buhârî)