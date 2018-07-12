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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

12 Temmuz 2018 Perşembe 06:44
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا 

Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.

Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin.

Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.

(Nisa Suresi, ayet:36)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Gece ve gündüz melekleri dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinlebulunan melekler yükselirler. Allah, durumlarını çok iyi bildiği hâlde insanları onlara sorar:

'Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu?' 

Melekler de : 'Yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı.' derler. ”

(Buhârî, Tevhîd, 23)

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 06:44
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