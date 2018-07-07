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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:28
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin ki? Allah, şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir.

(Nisa Suresi, ayet:147)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükretmiş olmaz.

(Ebû DâvûdEdeb 11; Tirmizî, Birr 31)

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:28
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. teşekkür
  3. şükretmek
  4. insanlara teşekkür
  5. azap

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