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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:01
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

"O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır."

(Furkan Suresi, ayet:47)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

 ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Allah yolunda (cihâd edilmesi için)sarfettiğin para, köle âzâd etmek için harcadığın para, fakire sadaka verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için harcadığın para var ya!

İşte bunların içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı, ailen için harcadığın paradır.”      

(Müslim, Zekât 39

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:01
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