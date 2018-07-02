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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

02 Temmuz 2018 Pazartesi 06:57
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım:
O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.
Anaya babaya iyi davranın.
Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız.
(Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın.
Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin.
İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”

(En'am Suresi, ayet:151)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

 ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Suyu üç nefeste içmek hem insanı suya kandırır, hem mideye daha faydalıdır, hem sağlığa daha uygundur."

(Müslim, Eşribe 123; Ebû Dâvûd, Eşribe 19; Tirmizî, Eşribe 13)

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 06:57
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Şirk
  3. Ana babaya iyilik
  4. Fakirlik endişesi
  5. çocukları öldürmek
  6. Zina
  7. öldürmek
  8. suyu üç nefeste içmek
  9. su içmek

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