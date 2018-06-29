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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

29 Haziran 2018 Cuma 09:24
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır."

(Âli İmran Suresi, ayet:85)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Birlikte oturduğunuz dostlarınızın en hayırlısı, görünüşüyle size Allah’ı hatırlatan, sohbetiyle sizin güzel amellerinizi arttıran, salih ameliyle/güzel fiil ve davranışlarıyla size ahireti hatırlatan kimsedir.”      (Suyutî, Camiu’s-Sağir, II/14)

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:24
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Kim İslam'dan başka
  3. Başka din aramak
  4. hayırlı arkadaş
  5. iyi arkadaş

YORUM YAZ

  • KARAARSLANKARAARSLAN15 sa önce
    ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED.
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