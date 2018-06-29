Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...29 Haziran 2018 Cuma 09:24
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
"Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır."
(Âli İmran Suresi, ayet:85) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Birlikte oturduğunuz dostlarınızın en hayırlısı, görünüşüyle size Allah’ı hatırlatan, sohbetiyle sizin güzel amellerinizi arttıran, salih ameliyle/güzel fiil ve davranışlarıyla size ahireti hatırlatan kimsedir.” (Suyutî, Camiu’s-Sağir, II/14)
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