Gündem
Gündem

Günümüz ABD’sinde Ortaçağ uygulaması

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Günümüz ABD’sinde Ortaçağ uygulaması

ABD Adalet Bakanlığı, federal idam cezalarının infazında kullanılan yöntemleri genişleterek dünya genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yapılan resmi açıklamaya göre, "modern" kabul edilen zehirli iğne yöntemine alternatif olarak kurşuna dizme, elektrikli sandalye ve gazla infaz gibi yöntemler federal protokole dahil edildi.

ABD hükümetinin bu kararı, özellikle Biden döneminde uygulanan federal idam moratoryumunun (erteleme kararı) kaldırılmasının ardından geldi. Adalet Bakanlığı, bu değişikliğin gerekçesi olarak zehirli iğne infazlarında kullanılan ilaçların temininde yaşanan lojistik zorlukları gösteriyor. Ancak insan hakları savunucuları, bu adımı "insanlık dışı ve Orta Çağ uygulamalarına dönüş" olarak nitelendiriyor.

Modern dünyada "ilkel" yöntemlere dönüş

Yeni düzenleme ile;

  • Kurşuna dizme: Federal düzeyde resmi protokole ilk kez bu kadar net şekilde dahil edildi.
  • Elektrikli Sandalye ve Gaz: Eyaletlerin bir kısmında yasal olan bu yöntemlerin federal davalarda da önü açıldı.
  • Pentobarbital Kullanımı: Tek ilaçlı infaz protokolüne geri dönülerek idam süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

"Hak ihlali mi, adaletin tesisi mi?"

Karar, ABD içerisindeki kutuplaşmayı da derinleştirdi. Hükümet yetkilileri bu adımı "mağdurların yanında durmak ve adaleti tesis etmek" olarak savunurken, Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar infazların "yargısız infaz" niteliği taşıyabileceği ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Analiz: Uzmanlar, ABD’nin bu kararıyla uluslararası hukukta "işkence ve kötü muamele yasağı"na ilişkin normları zorladığını ve Batılı müttefikleriyle insan hakları konusunda ters düşebileceğini belirtiyor.

Güncel durum ve tepkiler

24 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni protokol, halihazırda idam sırasını bekleyen onlarca mahkûmun kaderini doğrudan etkileyecek. Idaho, Mississippi ve Güney Carolina gibi eyaletlerin ardından federal yönetimin de bu "sert" yöntemleri benimsemesi, ABD'nin küresel insan hakları karnesinde ciddi bir kırılma noktası olarak görülüyor.

ABD'de kaybolan ve öldürülen bilim adamları gündemde!
ABD'de kaybolan ve öldürülen bilim adamları gündemde!

Dünya

ABD'de kaybolan ve öldürülen bilim adamları gündemde!

Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!
Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!

Gündem

Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!

New York borsasının kafası karışık!
New York borsasının kafası karışık!

Ekonomi

New York borsasının kafası karışık!

