0553 313 94 23

Günübirlik gittiği tatil hayatının sonu oldu

Günübirlik tatil için Kuşadası'na giden bir kadın, denizde boğularak hayatını kaybetti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
Günübirlik gittiği tatil hayatının sonu oldu

Kuşadası’nda günübirlik tatile gelen 38 yaşındaki bir kadın Davutlar Sevgi Plajı’nda boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Semra Erdem, ailesiyle birlikte Kuşadası’na tatile geldi. Davutlar Sevgi Plajı’nda denize giren 38 yaşındaki Semra Erdem, aşırı su yutması sonucu boğuldu. Çevredekiler ve ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kadın, otopsinin ardından Kuyucak’a bağlı Yenice Mahallesi'nde toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
  1. Aydın
  2. Davutlar Sevgi Plajı
  3. Semra Erdem
  4. İzmir Adli Tıp Kurumu
  5. denizde boğulma
  6. 112 Acil Servis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır?
    1. Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır?
    2. Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır?
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği ani..
    4. Dünya Superbike Şampiyonası
    5. Başiktaş, küme düşen takımdan stoper..
    6. Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale..
    7. Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan..
    8. Konya lise taban puanları 2019 Konya..
    9. Bayramda eski öğrencilerini sevindirdi
    10. Akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli..
    11. Caner Toptaş, halterde Dünya Şampiyonu..
    12. Emekliye temmuz zammı ne kadar olacak?..
    13. Evleri su basınca meydana çıktı!..
    14. Diabate, Leicester City’e döndü
    15. "İran’a karşı tarihin en ağır..
    16. Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel..
    17. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    18. 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi!
    19. Salih Uçan, Fenerbahçe'ye veda etti
    20. Gün batımını izleyen 82 yaşındaki adam..
    21. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    22. Hüseyin Sermet kimdir nereli ve kaç..
    23. Haliliye’de haşere ile mücadele..
    24. Antalya’da hayatını kaybeden CHP’li..
    25. Şanlıurfa’da sıcak hava çocukları..
    26. Evkur Yeni Malatyaspor’da spor..
    27. Gün kurusu kayısısının bilinmeyen..
    28. Milliler, Malatya’da Slovakya’yı 3-0..
    29. Günübirlik gittiği tatil hayatının..
    30. Kuşadası’nda bir kadın denizde boğuldu
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi