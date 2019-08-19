0553 313 94 23

GÜNSİFED Başkanı Öztürkmen: “Gerçeklerle yüzleşmeliyiz”

GÜNSİFED Başkanı Enver Öztürkmen, yılın ilk 7 ayında 7 bin 837 yerli şirketin kapandığı gerçeğine rağmen pembe tablolar çizmenin kimseye yarar sağlamayacağını söyledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:36
GÜNSİFED Başkanı Öztürkmen: “Gerçeklerle yüzleşmeliyiz”

GÜNSİFED Başkanı Enver Öztürkmen, yılın ilk 7 ayında 7 bin 837 yerli şirketin kapandığı gerçeğine rağmen pembe tablolar çizmenin kimseye yarar sağlamayacağını söyledi.


Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bir soru önergesine verdiği yanıtı değerlendirdi. Öztürkmen, 2019 yılının ilk 7 ayında 7 bin 837 şirketin kapandığı açıklamasını değerlendirirken, “Her ay neredeyse bin yerli şirketin kapanmış olması ekonomide yaşanan ciddi sıkıntıları bir kez daha göz önüne seriyor. Bu rakam azımsanacak veya görmezden gelinip pembe tablolar çizilebilecek bir rakam değil. 2018 yılında iyice alevlenen krizin 2019 yılında şirketler üzerindeki etkisini gözler önüne seren bu rakamların dikkate alınması gerekiyor. Binlerce insanın işsiz kaldığı, binlerce şirketin kapandığı, önemli şirketlerin el değiştirme ve kapanma süreci yaşandığı bu dönemde pembe tablolar çizmenin kimseye bir yararı olmayacaktır. Artık sorunlara daha gerçekçi yaklaşıp, yapılması gerekenlerle ilgili somut adımlar atılmalı. İçten içe yanarak büyüyen bu krizin bir alev topuna dönmeden önce söndürülmesi için ekonomik anlamda gerçek reformlar hayata geçmelidir. Kısır siyasi tartışmaların artık tamamen hayatımızdan çıkarılması, ekonomideki kötü gidişatın bir an önce gündeme getirilmesi gerekmekte” dedi.


Bakan Pekcan’ın soru önergesine verdiği yanıtta şu bilgiler yer alıyor:


2019 yılının ilk 7 ayında kapanan, devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firma sayılarını açıkladı. Buna göre, 853 şirket birleşme işlemi ile başka şirketlere devredildi. Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı da 763 adet olarak gerçekleşti. Aynı süre içinde ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olarak 8 bin 661 şirket kuruldu.


Aynı dönemde 871 yabancı şirket ise kapandı. Birleşme işlemi ile başka şirkete devir olan yabancı şirket sayısı da 25 adet olarak belirlendi. Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı da 41 adet oldu. Aynı süre içinde 47 bin 78 yerli şirket ile yabancı uyruklulara ait de 8 bin 661 adet şirket kuruldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Çelebi, zayıf zemin tabakalarının hasarı önemli derecede artırdığına dikkat çekti
    1. Prof. Dr. Çelebi, zayıf zemin..
    2. (Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem..
    3. Dünya zücaciye sektörü İstanbul’da..
    4. Mahallelerde altyapı çalışması
    5. (Özel) Asırlık keçe sanatına bambaşka..
    6. Eminönü’ndeki alt geçitlerde hayat..
    7. Astsubay damadın vurduğu kayınvalide..
    8. Oyuncular piknikte moral buldu
    9. İlçeyi ayağa kaldıran olayda 25 kişi..
    10. Kayyım atanmasına Kaftancıoğlu ve..
    11. Başakşehir üç sezon sonra kaybetti
    12. Basın özgürlüğünden dem vuran İzmir..
    13. Atlı Okçuluk Erciyes Kupası yapıldı
    14. Salihlispor’dan Manisa FK’ya!
    15. Baraj gölü birçok kişinin uğrak yeri..
    16. Kandil'e hava harekatı! Öldürüldüler
    17. Başkan Karakuş’tan yerel esnafa destek..
    18. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve..
    19. Erciyes Masterler, sezon açılışı yaptı
    20. TOKİ 212 arsayı satışa çıkardı
    21. Mavi suların "şampiyon" yelkencileri
    22. Otomobil ve kamyonet çarpıştı
    23. GÜNSİFED Başkanı Öztürkmen:..
    24. Başkentray’da ücretsiz muamması
    25. Yenilenen Sivasspor göz doldurdu
    26. Karacabey’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    27. Memur konfederasyonları müzakere için..
    28. Balıkesir’de yapılacak triatlonda ilk..
    29. Yeni Malatyaspor sezona yine iyi..
    30. (Özel) 31 yaşındaki Onur, kök hücre..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!