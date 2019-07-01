Günlük yüz bakımı nasıl yapılır?

Günlük cilt bakımı cildin ihtiyacıdır. Gün içerisinde çeşitli kire maruz kalan cildi iyi bir bakımla arındırmak gerekir. Günlük yapılan cilt bakımı daha iyi hissettirerek genç ve dinamik görünmenizi sağlayacaktır. Aslında pek çoğumuzun önem vermediği yüz bakımını her gün akşam yatmadan önce kısa süreli ve basit yöntemlerle tekrar ederek cilt kusurlarını ortadan kaldırabiliriz. Peki günlük cilt bakımı nasıl yapılır?

Yağlı ciltler için günlük bakım nasıl yapılır?

Günlük yüz bakımı yaparken sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa cildinizi temizleyerek günün kirini ve yağını cildimizden arındırmalıyız. Cildimizi matlaştırarak yağ oranı dengeleyecek sabunlar kullanabiliriz.

Yağlı ciltlerde oluşan siyah nokta ve sivilceler zamanla can sıkıcı bir hal alabilir. Ama günlük ya da belirli periyotta yapacağınız pratik maskelerle profesyonel sonuçlar alabilirsiniz. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz haftada bir defa uygulayacağınız kil maskesi tam size göre. Bir tatlı kaşığı kili su ile macun kıvamına getirerek yüzünüze uygulayabilirsiniz. Tonik olarak uygulayacağınız gül suyunu pamuk yardımı ile cildinize sürerek gözenekleri sıkılaştırıp cildinizi ışıl ışıl parlatmanız mümkün.

Günlük cilt bakımında en önemli unsurlardan biri cildimizi nemlendirmektir. Yağ içermeyen nemlendiriciler cildinizi dengeleyecektir.

Yağlı cilt tipleri için bir çorba kaşığı yoğurt, limon ve balı karıştırarak haftada bir gün cildinize uygulayabilirsiniz.

Kuru ciltler için günlük bakım nasıl yapılır?

Sabah ve akşam cildimizi temizleyerek cildimize nem veren sabunlar kullanabiliriz.

Kuru ciltler nemlendirme yapılmadığı takdirde kötü bir görüntüye sebebiyet verir. Kullanacağınız yöntemler mutlaka nem içerikli olmalıdır. Yapacağınız karbonat maskesi ile cildinizi derinlemesine temizleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırıp cildinize sürüp on dakika sonra ılık su ile durulayarak cildinizi temizleyebilirsiniz.

Kuru cilt tipleri günlük bakımda mutlaka nem oranı yüksek nemlendiriciler kullanmalıdır aksi taktirde daha fazla kuruyarak pul pul dökülmelere sebebiyet verebilir.

Bir orta boy muz, bir tatlı kaşığı yoğurt , üç çay kaşığı bal bu malzemeleri karıştırıp cildinize sürüp yirmi dakika beklettikten sonra cildinizi ılık su ile durulayınız. Bu maske cildinizi besleyerek bakım yapacaktır.

Normal ciltler için günlük bakım nasıl yapılır?

Sabahları güne cildimizi temizleyerek gün sonunda aynı temizlik işlemini uygulayarak cildimizde hijyen sağlayabiliriz. Sorunsuz bir cilt tipidir. Temizleyici olarak süt tipi ürünler kullanılmalıdır.

Yumuşak, lekesiz ve gergin bir cilt tipidir. Nemlendirici seçiminde çok zorlanmanıza gerek yok. Yağ oranı orta seviyeli bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

Normal cilt küçük gözeneklere sahip olup gerekli yağ miktarını üreten cilt tipi olduğu için yapacağınız maskeler cildinize ekstra sağlıklı bir görünüm kazanacaktır. İki damla badem

yağı , bir tatlı kaşığı bal , bir adet yumurta akını bir kasede çırparak cildinizde kırk beş dakika bekleterek süre sonunda cildinizi su ile temizleyiniz. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayarak cildinizi temizlerken aynı zamanda bakımı yapmış olursunuz.