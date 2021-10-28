Günlük vaka sayısı 25 bini geçen Almanya’da OHAL’e son veriliyor

Almanya’da ilkbahardan bu yana ilk kez federal eyaletler bazında günlük vaka sayısı 25 bini geçmiş durumda.

Almanya koronavirüs salgınına karşı ilan ettiği "ulusal çapta epidemik durumu" önümüzdeki ay sonlandırmaya hazırlanıyor. Dün yemin ederek göreve başlayan yeni milletvekillerinin 25 Kasım'da sona erecek olan ve bir anlamda koronavirüsle mücadelede "olağanüstü hal" sayılan epidemik durumu yeniden uzatmayacağı, ancak koronavirüsün yayılımını kontrol altında tutmak üzere bazı tedbirlerin bir süre daha uygulamada kalacağı bildirildi.

Ulusal çapta epidemik durum ilk kez Mart 2020'de ilan edilmiş ve o tarihten bu yana defalarca uzatılmıştı. Almanya'da yeni vakalarda artış görülmesine rağmen bu kez epidemik durumun uzatılmasına gerek olmadığını belirten yetkililer Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların büyük fark yarattığının altını çizdi.