  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Günlük ortalama 1328 uçuş... Bu, başarı değil de nedir?: Avrupa’nın en yoğun Havalimanı
Gündem

Günlük ortalama 1328 uçuş... Bu, başarı değil de nedir?: Avrupa’nın en yoğun Havalimanı

Yeniakit Publisher
2024-04-04 17:43:00 -
Günlük ortalama 1328 uçuş... Bu, başarı değil de nedir?: Avrupa’nın en yoğun Havalimanı

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1328 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

 

İstanbul Havalimanı, 25-31 Mart tarihlerinde günlük ortalama 1328 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 25-31 Mart dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1328 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı’nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1276 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1192 uçuşla Frankfurt ve 1191 uçuşla da Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Muhalefete sorsan,gereksiz ve verimsiz der.

Ne gerek vardı

Yapılırken ne gerek vardı diye bağıran vizyonsuz chpkakalılar vardı.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23