  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayıları yeniden o sınırın üzerinde!
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayıları yeniden o sınırın üzerinde!

3 Şubat 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 20:19:00 - 2021-02-03 20:27:31
Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayıları yeniden o sınırın üzerinde!

Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre; 3 Şubat 2021 Çarşamba günü 148 bin 192 test yapılırken, 8 bin 102 yeni vaka, 632 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte koronavirüs nedeni ile 117 vatandaşımız hayatını kaybederken, 8 bin 314 hasta da iyileşti.

Bakan Koca yazılı açıklama yapacak

Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde toplandı. Bakan Koca, aşılama işlemi ile tedbirlerin görüşüldüğü toplantıdan sonra yazılı açıklama yapacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi onu da cezbetti! Gezici Alabora yine sahneye çıktı
Gündem

Boğaziçi onu da cezbetti! Gezici Alabora yine sahneye çıktı

Gezi Parkı olaylarının alevlendirilmesinde rol alan ve olaylar sonrası firar eden Mehmet Ali Alabora, Boğaziçi provokatörlerine de destek ve..
Yeni anayasa çalışmalarının detayları belli oldu!
Siyaset

Yeni anayasa çalışmalarının detayları belli oldu! "Türkiye'nin en büyük özlemi" anayasaya girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarının detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Erdoğan'ın, Türkiye'nin en b..
Suudilerden Osmanlı itirafı!
Dünya

Suudilerden Osmanlı itirafı! "Türkiye kontrol altına alınmalı"

Türkiye'nin Filistin'den Suriye'ye, Kafkaslar'a ve Keşmir'e uzanan etkisinin geçmişte Osmanlı Devleti ile örtüştüğünü belirten Suudi Arabist..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay