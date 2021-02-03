Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayıları yeniden o sınırın üzerinde!
3 Şubat 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
Buna göre; 3 Şubat 2021 Çarşamba günü 148 bin 192 test yapılırken, 8 bin 102 yeni vaka, 632 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte koronavirüs nedeni ile 117 vatandaşımız hayatını kaybederken, 8 bin 314 hasta da iyileşti.
Bakan Koca yazılı açıklama yapacak
Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde toplandı. Bakan Koca, aşılama işlemi ile tedbirlerin görüşüldüğü toplantıdan sonra yazılı açıklama yapacak.