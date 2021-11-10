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Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan 'aşılanma' çağrısı: Büyük sonuçlara yol açacak
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan 'aşılanma' çağrısı: Büyük sonuçlara yol açacak

10 Kasım 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:20:00 - 2021-11-10 20:28:02
Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan 'aşılanma' çağrısı: Büyük sonuçlara yol açacak

Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

203 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 358 bin 251 test yapılırken, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi. 203 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 10 Kasım Çarşamba günü, 27 bin 513 hasta iyileşti.

Bakan Koca uyardı!

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma çağrısında bulundu:

"Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar."

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