Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından her akşam Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?

Günlük koronavirüs vaka sayısı | 31 Ocak koronavirüs tablosu

Son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 641 olarak açıklandı.

Bugün 7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 631 bin 422'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, vefat sayısı 25 bin 993, ağır hasta sayısı 1634 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.