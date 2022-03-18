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Korona Virüs Günlük koronavirüs rakamları açıklandı
Korona Virüs

Günlük koronavirüs rakamları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi, 123 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 20:27:00 -
Günlük koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 421 bin 935 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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