'Günlük kiralık ev' operasyonu: 17 gözaltı
Mersin'de günübirlik kiralanan evler ve tesislere yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
Mersin'de günübirlik kiralanan evler ve tesislere yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük kiralık ev ve tesislere yönelik operasyonda çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 17 kişiyi yakaladı.
Mevzuata aykırı hareket eden tesislere 149 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
Operasyonda, kent merkezindeki 30 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı 130 ev denetlendi.
Denetimlerde, mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden tesislere ise 149 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. (İLKHA)
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