  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:30:29 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 446 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 300 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 488 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 310 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 913 bin 446 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 300 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 35,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 65 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 211 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin yalan silsilesi:
Siyaset

CHP'nin yalan silsilesi: "Öğrencileri kıyma yapıp yedirdiler"

Gazeteci Fatih Uğurlu Yeni Akit Youtube kanalında CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerini değerle..
Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir
Gündem

Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu için Batılıların hedefi haline geldiğini söyleyen Yemenli aktivist Esaat El Şarii, "Erdoğan tüm Müslümanla..
CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki
Gündem

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Kur'an-Kerim saygısızlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay