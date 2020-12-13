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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:55:21 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 434 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 823 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 688 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 831 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 434 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 29,66 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,83 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,56 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1255 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 139 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.


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