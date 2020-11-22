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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-22 09:59:04 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 830 bin 874 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 942 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 311 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 379 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 830 bin 874 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 942 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 32,65 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,33 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,37 ile rüzgar santralleri izledi. 

Öte yandan, dün 1323 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 255 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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