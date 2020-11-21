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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:05:02 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 204 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 770 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 761 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 204 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 31,79 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,31 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,67 ile rüzgar santralleri izledi. 

Öte yandan, dün 100 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 433 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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