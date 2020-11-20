Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 876 bin 705 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 774 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 140 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 560 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 876 bin 705 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 774 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 478 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 409 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.