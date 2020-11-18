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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:37:25 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 854 bin 334 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 940 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 267 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 326 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 854 bin 334 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 940 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 37,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. 

Öte yandan, dün 397 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 791 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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