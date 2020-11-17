Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 825 bin 993 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 816 bin 360 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 724 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 543 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 825 bin 993 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 816 bin 360 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.



Öte yandan, dün 678 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 311 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

