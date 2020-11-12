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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:42:23 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 837 bin 940 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 376 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 244 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 731 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. 

Günlük bazda dün 837 bin 940 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 376 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 33,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile linyit santralleri izledi. 

Öte yandan, dün 60 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 623 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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