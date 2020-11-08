Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 795 bin 684 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 491 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 669 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 302 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 795 bin 684 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 491 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,04 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,98 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 698 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 891 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.