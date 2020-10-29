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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:49:35 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 771 bin 894 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 763 bin 43 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 779 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 148 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 771 bin 894 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 763 bin 43 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 36,02 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,83 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,99 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1487 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 339 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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