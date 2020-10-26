  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:33:55 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 684 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 329 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 252 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 943 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 684 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 329 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 35,29 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,13 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,40 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 776 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 979 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı
Ekonomi

S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı

Suudi Arabistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'..
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!
Gündem

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kend..
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay