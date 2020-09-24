Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 867 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 858 bin 894 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 660 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 994 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 867 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 858 bin 894 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada yüzde 33,25 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,02 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,92 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.



Öte yandan dün 367 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 17 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.



