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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:07:44 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 799 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 180 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 713 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 719 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 799 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 180 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,06 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,93 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,22 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 309 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 928 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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