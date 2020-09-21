Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 750 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 449 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 960 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 825 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 750 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 449 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada yüzde 28,87 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,69 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,80 ile rüzgar santralleri izledi.



Öte yandan dün 578 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 666 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.



