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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:57:15 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 959 bin 222 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 230 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 137 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 965 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 959 bin 222 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,21 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 21,29 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 898 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 655 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.


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