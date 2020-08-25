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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:06:01 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 381 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 992 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 961 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 750 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 905 bin 381 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 992 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,79 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,44 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,74 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1524 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 913 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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