  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-22 09:41:18 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 326 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 912 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 663 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 231 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 326 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 912 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,73 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,25 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,81 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 598 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 11 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı