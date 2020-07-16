Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 995 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 835 bin 787 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 86 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 191 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 841 bin 995 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 835 bin 787 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 204 bin 549 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 179 bin 744 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 169 bin 920 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.



Öte yandan, dün 796 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 4 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.