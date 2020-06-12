Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 651 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 365 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 964 megavatsaatle 16.00 ve 17.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 435 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.



Günlük bazda 767 bin 651 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 365 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 179 bin 934 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 145 bin 367 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 140 bin 909 megavatsaatle doğal gaz izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 232 megavatsaat elektrik ithalatı, 518 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.



