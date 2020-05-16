Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 702 bin 638 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 708 bin 948 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 459 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 844 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 702 bin 638 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 708 bin 948 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 193 bin 847 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 136 bin 383 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 122 bin 777 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 2 bin 669 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 979 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.