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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:42:01 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 698 bin 427 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 703 bin 150 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 450 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 573 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 698 bin 427 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 703 bin 150 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 205 bin 932 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 133 bin 879 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 123 bin 8 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 753 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 476 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.


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