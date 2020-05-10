Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 611 bin 281 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 607 bin 524 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 29 bin 458 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 160 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 611 bin 281 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 607 bin 524 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 188 bin 449 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 128 bin 556 megavatsaatle akarsu ve 80 bin 749 megavatsaatle linyit santralleri izledi.



Öte yandan Türkiye, dün 7 bin 114 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 357 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.



