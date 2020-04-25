Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 620 bin 289 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 614 bin 483 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 104 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 20 bin 243 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 620 bin 289 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 614 bin 483 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 194 bin 697 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 112 bin 60 megavatsaatle ithal kömür ve 102 bin 443 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.



Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 314 megavatsaat elektrik ihracatı, 508 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.