Günlük 869 bin 743 megavatsaat elektrik üretildi
Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin dün saat 10.00’daki verilerine göre, önceki gün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 947 megavatsaatle 12.00’de, en düşük tüketim ise 29 bin 738 megavatsaatle 04.00’te gerçekleşti.
Günlük bazda önceki gün 869 bin 743 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 515 megavatsaat olarak kayda geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 44,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13.5 ile linyit santralleri ve yüzde 9.75 ile ithal kömür santralleri izledi.