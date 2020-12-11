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Yaşam Günlük 1000 kişiye çorba ve ekmek! HAYAD’dan Afrin’e “sımsıcak” yardım
Yaşam

Günlük 1000 kişiye çorba ve ekmek! HAYAD’dan Afrin’e “sımsıcak” yardım

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere günlük 1000 kişilik sıcak çorba ve ekmek yardımı yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:47:00 -
Günlük 1000 kişiye çorba ve ekmek! HAYAD’dan Afrin’e “sımsıcak” yardım

HAYAD tarafından kış çalışmaları kapsamında “Bu Çorbada Sizin de Tuzunuz Olsun” kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, Afrin’deki Cinderes bölgesinde çadırlarda yaşayan Suriyelilere günlük 1000 kişilik sıcak çorba ve ekmek dağıtılıyor. HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, dernek olarak her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi. Böylece Afrin’deki ihtiyaç sahiplerinin kış aylarında içlerinin ısınması için günlük sıcak çorba ve ekmek yardımı yaptıklarını belirten Vardı, “İdlib kentinden Afrin’e göç eden ve burada zeytin ağaçlarının altında küçücük çadırlarda yaşamlarını sürdüren Suriyelilere Kırıkhan’da bulunan dernek merkezimizde hazırladığımız günlük 1000 kişilik sıcak çorba ve ekmekleri ulaştırıyoruz” dedi. Vardı, yardım çalışmaları kapsamında ayrıca yatak, battaniye ve kıyafet gibi ihtiyaçların da karşılandığını sözlerine ekledi.

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