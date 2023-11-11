Günlerdir tepinen muhalefete hodri meydan! Bakan Tunç’tan Yargıtay- AYM sorunu sonrası çağrı

Antalya Hakimevi'ndeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuşan Tunç, bazı bireysel başvuru kararlarının Yargıtay'ın oturmuş içtihatlarına aykırılık teşkil ettiğini görmenin mümkün olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyeden oluştuğunu ve önünde 129 bin bireysel başvuru bulunduğunu hatırlattı. Bakan Tunç, "Bu dosyaların büyük çoğunluğu kesinleşmiş mahkeme kararlarına ilişkin. Bunun imkansızlığı açık. Artık bireysel başvuru yoluyla gelen dosyaların zamanı içinde sonuçlanamayacağını Anayasa Mahkemesi de söylüyor" diye konuştu.

Problemin çözümü için yeni anayasayı işaret eden Tunç, çözümün yeni bir anayasa yapmaktan geçtiğini, bu tür çelişkileri ortadan kaldıracak değişikliklerin yapılması gerektiğine işaret etti. Bakan Tunç, "Anayasa Mahkemesi'nin yapısında da düzenleme ihtiyaçları açık. Çalışma usullerini kanunla düzenlemek mümkün. Ancak sorun kalıcı olarak çözülmüyor. Partilerimizin, milletvekillerimizin duyarlı olacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, hukuk devletinde sorunların yine hukuk içerisinde çözüldüğünü, yargı kararlarının tartışılabildiğini, bu meselenin de hukuk içinde çözüleceğini belirterek hiç kimsenin buradan yargı kurumlarını yıpratmaması gerektiğini sözlerine ekledi.