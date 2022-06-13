Günlerce bayatlamıyor: Kıyır kıyır üzümlü kurabiye tarifi

Ben üzümlü kurabiye yerine üzümlü kek yapmak istiyorum diyenlere da bir tarifimiz var. Üzümlü kek tarifi yazımızda tarif sizleri bekliyor. Hadi gelin önce üzümlü kurabiye yapmak için kullanacağımız malzemelere bir bakalım.

Üzümlü kurabiye malzemeleri

125 gr margarin veya tereyağ( oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı nişasta(ben mısır kullandım, buğday da olur)

1 yumurta ( sarısı üstüne)

1limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

Aldığı kadar un



Kıyır kıyır üzümlü kurabiye tarifi nasıl yapılır?

Yumurta sarısı hariç tüm malzemeleri iyice karıştırıp yoğurun. İstediğiniz şekli verip yumurta sarısı sürün çatalla üzerini çizin160_ 170 derecede kontrollü şekilde üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Bilmeniz gerekenler: Üzümlü kurabiyeler alt üst ayarda 170 - 180 derecelik fırında pişiriliyor.