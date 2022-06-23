Günlerce bayatlamayan: Pastane usulü reçelli kurabiye tarifi

Reçelli pratik kurabiye tarifi malzemeleri

1 paket margarin

(Oda sıcaklığında)

1 su bardağı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

2-3 su bardağı un (Alabildiği kadar)

4-5 yemek kaşığı reçel (arzu ettiğiniz meyvelerden hazırlanmış

Reçelli Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Yoğurma kabına margarini, nişastayı, yumurtayı ve kabartma tozunu alıp, yoğuralım. Kontrollü bir şekilde unu ilave ederken bir yandan da yoğurmaya devam edelim. (Yumuşak bir hamur elde etmelisiniz.) Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım ve fırın tepsisine aralıklı dizelim. Ortalarına hafif çukurlar açalım. (Kapağın tersiyle bastırabilirsiniz.) Önceden ısıtılmış 180 derece fırında rengi hafif dönene kadar kontrollü pişirelim. (Çok fazla tutmayın aksi halde sert bir kurabiye elde etmiş olursunuz.) Fırından çıkan kurabiyelerin ilk sıcaklığının geçmesinin ardından ortalarında ki çukurlara reçeli veya marmelatı dolduralım. Afiyet olsun.