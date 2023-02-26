  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Günler sonra kurtuldular! 19 gün sonra gün ışığına kavuştular
Yaşam

Günler sonra kurtuldular! 19 gün sonra gün ışığına kavuştular

Hatay’da depremden 19 gün sonra iki tavuk enkazın ardından canlı olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 19:00:00 -
Günler sonra kurtuldular! 19 gün sonra gün ışığına kavuştular

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde üzerine mermer blok devrilen kümesten 2 tavuk canlı çıkarıldı.

Bölgede çalışma yapan Tuzla Belediyesi ekibi, üzerine istinat duvarındaki mermer blok devrilen kümeste 2 tavuğun canlı olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışma sonucu çıkarılan tavuklar, bölgede iş yeri bulunan Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı'ya teslim edildi.

Tavukların çıkarılma anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Rahmi Vardı, kümesin üzerine depremde mermer blok devrildiğini belirterek, şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yaklaşık 200 tavuk telef oluyor. Biz de Tuzla Belediyesi ile taşları temizleyip vinçle yerine oturtmaya çalışırken taşın birini çeker çekmez altından bir tavuk hemen fırladı. Anladık ki depremde 19 gündür hayatta kalan tavuk. Onu aldık, şoka girmişti, yem verdik ancak 1-2 saat boyunca bir şey yiyemedi. Sonra 'Acaba başka tavuk var mı?' diye bakarken bir tane daha çıktı. Onu da kurtardık." 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23