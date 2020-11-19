Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ne zaman başlayacak?

Erken kararmaya başlayan havalarla beraber başta çalışanlar olmak üzere "Kış ne zaman başlayacak?" ve "Günler ne zaman uzamaya başlayacak?" sorularının cevabı merak konusu oldu. Peki, günler ne zaman uzamaya başlayacak? İşte, 2020 kış başlangıcı hakkında detaylar…

Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

Gecelerin uzun olması ve gündüzlerin kısalmasından dolayı çalışan işçiler, sabah henüz hava aydınlanmadan önce evden çıkıyor. Havaların erken kararması sebebiyle birçok çalışan evine dönerken yine karanlıkta dönüyor. Bu durumu yaşayan çalışanlar, internet üzerinde "günler ne zaman uzayacak?" sorusunun cevabını merak ediyor.

21 Aralık günü, yılın en kısa günü ve 21 Aralık gecesi de yılın en uzun gecesi olarak yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başladığı gün olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinden sonra gündüzler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

Kuzey Yarım Kürede, güneş ışınları Yengeç Dönencesine 43 derece 06'lık açı ile gelmektedir. Bu durum ış mevsiminin başlangıcı olmaktadır. En uzun gece yaşanırken en kısa gündüz olur.